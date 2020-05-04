«Шахтер» надеется, что чемпионат по футболу возобновят в конце мая

Генеральный директор футбольного клуба «Шахтер» Сергей Палкин выразил надежду, что в случае ослабления карантина команда приступит к тренировкам с 12 мая, а 30 мая будет продолжена Украинская премьер-лига УПЛ.



При этом он отметил, что окончательное решение в этом вопросе должно принять правительство.



«Надеюсь, что с 12 мая мы начнем нормально тренироваться, а с 30 мая продолжим чемпионат. Все это должно быть озвучено правительством. Думаю, что до 6 мая все прояснится», — сказал Палкин в эфире программы «Великий футбол» на телеканале «Футбол 1».



Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий также отметил, что, по предварительной договоренности с клубами, 30 мая должен состояться первый матч доигровки 24-го тура.



Он добавил, что обязательным условием для проведения матчей будет прохождение тестирования на коронавирус.

Матчи УПЛ и другие спортивные события в Украине не проводятся с середины марта из-за эпидемии коронавируса.