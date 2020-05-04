За 4 месяца ЕС выделил 123,5 млн гривен на поддержку бизнеса на Донбассе

С декабря 2019-го по апрель ЕС выделил 123,5 млн гривен для поддержки микро-, малых и средних предприятий на подконтрольных правительству части Донбасса. Об этом сообщил глава Представительства ЕС в Украине Матти Маасикас.



Он отметил, что с начала года в рамках программы FinancEast профинансировала почти 70 инвестиционных проектов микро- и малых предприятий.



«И эта цифра будет расти с помощью гранта, предоставленного Европейским Союзом», — добавил посол ЕС.



58% проектов профинансировано в Луганской области и 42% — в Донецкой.



«Подконтрольные правительству Украины территории Донецкой и Луганской областей понесли значительные экономические потери, поэтому нашей целью является восстановление инвестиционной привлекательности этих регионов», — рассказал координатор программы FinancEast Андрей Мартемьянов.



Программа FinancEast, финансируемая Евросоюзом, предусматривает возмещение до 50% стоимости инвестиционных проектов, а именно приобретение в лизинг или в кредит сельскохозяйственной техники, оборудования и транспортных средств, монтаж, строительство или реконструкцию помещений.

