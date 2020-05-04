Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Глава Минздрава предупредил об отказе смягчать карантин при росте заболеваемости

04 мая 2020, 14:38

Глава Минздрава предупредил об отказе смягчать карантин при росте заболеваемости

Министр здравоохранения Максим Степанов допустил отмену послабления карантина при росте заболеваемости коронавирусом.

«Мы идем довольно быстро в смягчении карантина. Если мы увидим негативные тенденции, то тогда, как я считаю, мы должны сразу [послабления] сужать», — сказал он во время заседания правительства.

Степанов констатировал, что Минздрав пока не регистрирует снижения заболеваемости, но разработает критерии адаптивного карантина. «В течение 17 дней мы регистрируем от 400 до 600 заболевших в сутки по стране. При этом мы увеличиваем количество тестирований», — добавил министр.

В тоже время Степанов отметил, что Украина находится в состоянии ограничений более 50 дней и «карантин начинает очень сильно влиять на экономику».

«По нашему убеждению, смягчения в том виде, в котором мы делаем, достаточно рискованны», — подчеркнул он.

Кабинет министров на заседании 4 мая одобрил ослабление карантинных ограничений с 11 мая и продлил карантин до 22 мая. Детальный список послаблений будет опубликован в течение двух дней.

ТЕГИ

Организации
Минздрава
Люди
Максим Степанов
Прочее
Карантин коронавирус

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
13:54
«ДНР» раскрыла детали взрыва в Донецке: один человек погиб, еще один ранен
12:27
«ЛНР» закрыла поликлинику в Луганске из-за коронавируса
11:08
«ЛНР» заявила о 144 случах коронавируса
10:22
«ДНР» заявила о 8 новых случаях коронавируса. Всего — 128
09:26
Сегодня — шестой день забастовки против закрытия «ЛНР» шахты в Зоринске
21:37
Договоренности в «нормандском формате», забастовка в «ЛНР» и распространение COVID-19. Главное за неделю
21:33
«ДНР» сообщила о росте случаев коронавируса до 120
15:45
Забастовка против закрытия шахт «ЛНР»: Горняки в Зоринске пятые сутки остаются под землей
11:20
«ДНР» заявила о пяти новых случаях COVID-19. Всего в ОРДО — 110
21:28
Россия рискует Донбассом. В ОРЛО бастуют ►
16:53
В «ЛНР» заявили о создании единого энергетического цикла с «ДНР»
15:43
В «ЛНР» заявили о ранении ребенка в ходе обстрела
14:30
Нужен ли в Донецке памятник Сталину? Опрос на улице ►
14:05
Протестующие против закрытия шахты просят гарантий о непреследовании со стороны «ЛНР»
12:45
ОБСЕ зафиксировала повреждения школы и жилого дома в Золотом-5
все новости
15:02
Из-за карантина безработица в Донецкой области выросла на 69%
14:44
На Донетчине скончался второй пациент с коронавирусом
14:38
Глава Минздрава предупредил об отказе смягчать карантин при росте заболеваемости
13:54
«ДНР» раскрыла детали взрыва в Донецке: один человек погиб, еще один ранен
13:21
Карантин в Украине продлили до 22 мая. Но со смягчениями
12:27
«ЛНР» закрыла поликлинику в Луганске из-за коронавируса
12:22
За 4 месяца ЕС выделил 123,5 млн гривен на поддержку бизнеса на Донбассе
12:08
«Шахтер» надеется, что чемпионат по футболу возобновят в конце мая
11:14
Юлия Тимошенко задекларировала почти 150 миллионов гривен дохода
11:08
«ЛНР» заявила о 144 случах коронавируса
10:22
«ДНР» заявила о 8 новых случаях коронавируса. Всего — 128
10:12
В ВСУ за сутки выявили два новых случая COVID-19
09:48
В Украине разрешат проводить плановые операции со вторника
09:26
Сегодня — шестой день забастовки против закрытия «ЛНР» шахты в Зоринске
09:25
В Украине число случаев коронавируса возросло до 12331. Умерли 303 человека
все новости
ВИДЕО
Россия рискует Донбассом. В ОРЛО бастуют ►
02 мая, 21:28
Нужен ли в Донецке памятник Сталину? Опрос на улице ►
02 мая, 14:30
Работники вышли на минтинг из-за того, что «ЛНР» закрывает шахту
01 мая, 09:27

«Новости Донбасса» © 2020 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

(Р) — этим символом обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция