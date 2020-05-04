Глава Минздрава предупредил об отказе смягчать карантин при росте заболеваемости

Министр здравоохранения Максим Степанов допустил отмену послабления карантина при росте заболеваемости коронавирусом.



«Мы идем довольно быстро в смягчении карантина. Если мы увидим негативные тенденции, то тогда, как я считаю, мы должны сразу [послабления] сужать», — сказал он во время заседания правительства.



Степанов констатировал, что Минздрав пока не регистрирует снижения заболеваемости, но разработает критерии адаптивного карантина. «В течение 17 дней мы регистрируем от 400 до 600 заболевших в сутки по стране. При этом мы увеличиваем количество тестирований», — добавил министр.



В тоже время Степанов отметил, что Украина находится в состоянии ограничений более 50 дней и «карантин начинает очень сильно влиять на экономику».



«По нашему убеждению, смягчения в том виде, в котором мы делаем, достаточно рискованны», — подчеркнул он.

Кабинет министров на заседании 4 мая одобрил ослабление карантинных ограничений с 11 мая и продлил карантин до 22 мая. Детальный список послаблений будет опубликован в течение двух дней.