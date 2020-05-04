На Донетчине скончался второй пациент с коронавирусом

В Донецкой области скончался второй человек, у которого диагностировали коронавирус COVID-19. Об этом сегодня сообщил замначальника управления стратегического развития здравоохранения Департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Александр Педенко.



«К сожалению, один человек до времени получения лабораторного подтверждения, умерла. Это больной из Мариуполя», — сказал он во время брифинга в ДонОГА.



По состоянию на сегодня в Донецкой области зафиксирован 81 случай коронавируса без учета неподконтрольной территории, в том числе, у 32 медицинских работников.

В Украине число случаев коронавируса возросло до 12331. Из них человек 1619 выздоровели, а 303 умерли.