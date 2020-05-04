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142 полицейских заразились коронавирусом

04 мая 2020, 16:59

142 полицейских заразились коронавирусом

В Национальной полиции коронавирус выявлен у 142 человек, еще 59 случаев зафиксировано в Министерстве внутренних дел. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Кроме этого, 19 случаев COVID-19 зафиксировано в Национальной гвардии, 17 — в Госпогранслужбе, 3 — в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям и один — в Государственной миграционной службе.

Для защиты 350-тысячного коллектива МВД было оперативно закуплено в Китае в марте-апреле — 1,5 млн шт. респираторов, более 260 тыс. шт. костюмов биологической защиты, 100 650 экспресс тестов, 1 тыс. термометров, более 200 тыс. пар одноразовых перчаток.

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