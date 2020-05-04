За фейки о коронавирусе «ДНР» намерена сажать или штрафовать

Группировка «ДНР» будет штрафовать или лишать свободы за распространение информации о кронавирусе COVID-19, которую посчитает недостоверной. Соответствующие «законы» принял так называемый «народный совет», пишет сепаратистский сайт ДАН.



Согласно бумаге обвиняемому в распространении фейков, если это «должностное лицо», грозит штраф от 100 рублей (36.7 грн) до 50 тысяч рублей (18 350 грн), а если это лицо предприниматель — от 1 тысячи до 100 тысяч рублей (36 700 грн).



Еще одна бумага предписывает штраф за ложные сведения о COVID-19 от 300 тысяч (110 100 грн) до 2 миллионов рублей (734 000 грн), исправительные работы сроком от двух до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.