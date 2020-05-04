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Суд заочно арестовал Януковича по делу о свержении конституционного строя

04 мая 2020, 18:52

Суд заочно арестовал Януковича по делу о свержении конституционного строя

Печерский районный суд Киева заочно арестовал экс-президента Украины Виктора Януковича по делу о изменении Конституции в 2010 году. Об этом сообщает онлайн-издание «Ґрати» со ссылкой на адвоката Виталия Сердюка.

Ходатайство о заочном взятии Януковича под стражу подали прокуроры из департамента процессуального руководства по делам Майдана. Они попросили арестовать экс-президента по делу, в котором он подозревается в свержении конституционного строя (часть 1 статьи 109 Уголовного кодекса Украины).

По версии следствия, в 2010 году, после прихода к власти, Янукович надавил на Конституционный суд, и тот признал незаконной реформу Конституции 2004 года, в результате чего полномочия президента были незаконно расширены. Прокуроры попросили заочно арестовать Януковича, поскольку он скрывается от следствия.

Защита экс-президента на заседании назвали подозрения в его адрес необоснованными, а дело — сфабрикованным. Адвокат Виталий Сердюк заявил, что власть незаконно захватил не его клиент, а Петр Порошенко и бывший генпрокурор Юрий Луценко в феврале 2014 года. По версии защиты, они инициировали это дело для расправы над своим политическим оппонентом. Адвокаты сказали, что Янукович не скрывается от следствия, готов дать показания дистанционно, а в Украину не приезжает из-за угроз его жизни.

Защита будет подавать апелляцию на решение суда.

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