Украина подключит к переговорам в ТКГ по Донбассу представителей министерств и парламента

Украинская сторона намерена усилить представительство в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе путем привлечения представителей министерств и парламента. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак во время онлайн-дискуссии, организованной Atlantic Council.



«Сегодня мы выступили с инициативой повысить уровень представления делегации ТКГ в Минске», — сказал он.



Ермак пояснил, что теперь заместителем главы украинской делегации в ТКГ Леонида Кучмы будет вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции Алексей Резников.



«Также мы добавляем в представительство каждой подгруппы представителей соответствующих министерств на уровне не ниже замминистра», — сказал глава ОП.



Также будут привлечены представители парламента. «Несколько руководителей профильных комитетов [Верховной Рады] будут привлечены к этой работе», — отметил Ермак.



Украинская сторона надеется, что Россия последует этому примеру и усилит свое представительство в ТКГ аналогичным образом, отметил глава ОП.



«То есть переговоры в ТКГ между Украиной и Россией при посредничестве ОБСЕ станут более эффективными», — подчеркнул Ермак.