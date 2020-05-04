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Ермак по-прежнему верит, что Украина проведет местные выборы и в ОРДЛО

04 мая 2020, 20:10

Ермак по-прежнему верит, что Украина проведет местные выборы и в ОРДЛО

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак по-прежнему верит, что местные выборы удастся провести на всей территории Украины — в том числе на территориях, которые на данный момент неподконтрольны.

Об этом он заявил в ходе онлайн-дискуссии, организованной Atlantic Council.

«И эти выборы по украинскому законодательству, базируясь на всех принципах Копенгагенской конвенции, будут очень мощным путем для прекращения войны на Донбассе», — подчеркнул Ермак.

Он пояснил, что исполнения принципов Копенгагенской конвенции дает возможность выполнить все условия Украины относительно безопасности. «Это касается и вывода иностранных формирований, и передача границы под контроль, и всего остального», — добавил глава Офиса президента.

Ермак также отметил, что перенос местных выборов в Украине из-за эпидемии коронавируса не обсуждался и на данный момент дата проведения голосования остается неизменной — 25 октября.

Также Ермак сообщил, что украинская сторона усилит представительство в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе путем привлечения представителей министерств и парламента. 

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