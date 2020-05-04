Ермак рассказал, с кем власть готова вести переговоры на Донбассе

В Консультативный совет при ТКГ должны войти жители неподконтрольных территорий, у которых есть только украинское гражданство и которые не принимали участие в боевых действиях. Об этом глава Офиса президента Андрей Ермак заявил в ходе онлайн-дискуссии, организованной Atlantic Council.



«Украина воспринимает, как представителей [неподконтрольных] территорий представителей гражданского общества, граждан Украины. Здесь подчеркиваю, потому что многие люди, которые проживают на неподконтрольной территории сегодня получили российские паспорта. Граждан Украины, у которых одно гражданство — украинское, которые не принимали никакого участия в войне против Украины, которые вынужденно остались на оккупированной территории, не убивали наших воинов, не принимали преступных решений. С этими людьми мы готовы сегодня в рамках Минского процесса», — сказал он.

11 марта ТКГ в Минске предварительно договорилась о создании Консультативного совета.



В консультативный совет, по словам украинской стороны, войдут представители Донбасса, которые уже не живут там, и те, кто до сих проживает на оккупированных территориях, а также по представителю от Германии, Франции и России.



31 марта глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что создание консультативного совета будет рассматриваться после консультаций с партнерами из Франции, Германии и ОБСЕ.