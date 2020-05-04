Переселенцев ущемляют или нет? Решаем на «Линии соприкосновения» ►
Для этого выпуска компромисс-шоу «Линия соприкосновения» мы пригласили людей, чтобы узнать, ущемляют ли, по их мнению, права переселенцев. Какой в итоге вышла дискуссия и к чему пришли — смотрите прямо сейчас.
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