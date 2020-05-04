В Офисе президента анонсировали создание общественного совета

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак анонсировал создание общественного совета, который будет работать с родственниками погибших на Донбассе военнослужащих, реабилитацией военных, а также контролировать обмены удерживаемыми лицами. Об этом он заявил в ходе онлайн-дискуссии, организованной Atlantic Council.



«Совет будет состоять из действительных героев войны на Донбассе, активистов, авторитетных людей, которые являются совестью нашей нации. И все такие дела, как в отношении госпожи Чорновил, в том числе, будут выноситься на общественное обсуждение этого совета», — сказал он.



Ермак Ермак убежден, что общество имеет право задавать подобные вопросы, но, не мешая правосудию, путем общественного диалога, и без использования любых политических мотивов.



Он сообщил, что совет будет презентован до конца этой недели.