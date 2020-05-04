«ЛНР» лишила луганчанина свободы на 12 лет по обвинению в «госизмене»

«Суд» группировки «ЛНР» лишил жителя Луганска свободы на 12 лет по обвинению в «госизмене». Об этом пишет сепаратистский сайт ЛИЦ.



Мужчину обвиняют в том, что он при пересечении пункта перехода у Станицы Луганской самостоятельно обратился к сотрудникам СБУ.



После чего якобы с июня 2017 года по апрель 2019 года собирал сведения о сотрудниках силовых структур группировки.

Бывший пленный группировки «ЛНР» Сергей Русинов рассказал, что в колонии № 19 оккупированного города Вахрушево Луганской области остается минимум тринадцать человек, которых боевики обвиняют в госизмене, диверсии или шпионаже.