В ОБСЕ подтвердили гибель жительницы пригорода Донецка

Миссия ОБСЕ подтвердила сообщение группировки «ДНР» о гибели жительницы села Спартак, что находится в северном пригороде Донецка, 1 мая. Об этом сообщается в отчете миссии.



2 мая сотрудники морга в Донецке рассказали наблюдателям, что тело 67-летней женщины с пулевым ранением поступило 1 мая.



«Мужчина, представившийся мужем умершей женщины рассказал миссии, что 1 мая его жена получила смертельные травмы от стрельба, когда она находилась в саду их дома на улице Чапаева, 18 в Спартаке», — говорится в отчете.



Местная жительница рассказала патрулю, что 1 мая она была в своем доме в Спартаке, примерно в 150 метрах от пострадавшей, когда она услышала выстрелы. Затем она вызвала скорую помощь.