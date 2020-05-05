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Ляшко: В Украине не хватает оборудования для ПЦР-тестов

05 мая 2020, 09:10

Ляшко: В Украине не хватает оборудования для ПЦР-тестов

В Украине не хватает оборудования для проведения ПЦР-тестирования на коронавирус COVID-19. Об этом заявил замминистра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает «Интерфакс-Украина».

«Мы должны понимать, где делаются тесты. К сожалению, в наших больницах амплификаторов для ПЦР не было никогда, их всего несколько десятков на 1500 больниц», — сказал он в понедельник в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV.

Ляшко уточнил, что из-за отсутствия амплификаторов тестирование на COVID-19 проводится «исключительно в лабораторных центрах бывших СЭС, где могут работать вирусологи в лабораториях с определенным классом защиты».

Ляшко также сообщил, что стратегия тестирования на COVID-19 разрабатывалась с учетом широкого применения быстрых тестов.

«Когда мы рассчитывали стратегию тестирования, весь мир рассчитывал, что будут быстрые тесты у каждого семейного врача. Но сейчас ВОЗ, Испания, Франция, все отказались от быстрых тестов, все работают с ПЦР, и мы отчитываемся только про ПЦР-тесты», — сказал он.

Ляшко подчеркнул, что в Украине достаточно высокий показатель выявляемости заболевания.

«Во многих странах стремятся к выявляемости на уровне 3%, у нас сегодня выявляемость больше 10%, т.е. количество выявленных случаев из тех тестов, которые мы проводим. Мы более прицельно проводим тесты, например, 4тысяч тестов провели, 400 случаев выявили», — сказал он.

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