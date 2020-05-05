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В Луганской области — новый случай коронавируса

05 мая 2020, 11:22

В Луганской области — новый случай коронавируса

В Луганской области за минувшие сутки выявлен новый случай заболевания COVID-19. Об этом сообщили в Луганской облгосадминистрации.

Диагноз подтвердился у жителя Лисичанска, где зафиксировано наибольшее число случаев COVID-19 в области.

Это 38-й случай заболевания коронавирусом на подконтрольной властям части Луганщины: 8 человек выздоровели, еще 30 продолжают лечение.

В Лисичанске коронавирусом болеют 11 человек, в Рубежном — 10, в Кормянском районе — 6, Новопсковском районе — 5, Старобельском районе — 5 и по одному в Беловодском районе, Станично-Луганском районе и Северодонецке.

По состоянию 5 мая в Украине зафиксировано 12697 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 316 летальных 1875 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 366 новых случаев.

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