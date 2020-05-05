Капитана полиции на Донетчине задержали за вымогательство

Оперуполномоченный отдела криминальной полиции в Покровске вымогал 20 тысяч гривен взятки за непривлечение лица к ответственности. Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.



Установлено, что 38-летний полицейский вымогал деньги у жителя Покровска, у которого обнаружили амфетамин. Мужчина передал капитану полиции имеющиеся у него 5 тысяч гривен, а остальную часть пообещал отдать позже.



Вторую часть откупных забрал знакомый полицейского. Сейчас он задержан.



Сам подозреваемый скрылся с места преступления на собственном автомобиле, на ходу выбросив из салона 76 расфасованных пакетиков с наркотическими средствами.



Во время обысков в автомобиле, а также по месту несения службы и жительства подозреваемого изъято 1700 долларов, мобильные терминалы, черновые записи по сбыту наркотических веществ, электронные весы и расфасованное вещество неизвестного происхождения.

Капитану полиции объявлено о подозрении по ч.3 ст.368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.



Он задержан, суд отправил его под стражу на 60 суток, с правом внесения залога в размере 126 тысяч гривен.