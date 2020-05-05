Минздрав представил план изменения медреформы

Министерство здравоохранения инициировало изменение медицинской реформы, сообщает пресс-служба ведомства.



Во время брифинга министр здравоохранения Максим Степанов сказал, что «медицинская реформа в том виде, в котором мы ее получили, не предусматривает ничего хорошего ни для пациентов, ни для медиков».



По его словам, медреформа в ее нынешнем виде означает увольнение около 50 тысяч медработников и закрытие 332 больниц.



«Если ничего не изменить, то массовое увольнение приведет к катастрофическому росту смертности, стремительного распространения таких болезней, как туберкулез. Доступ миллионов украинцев к нормальному медобеспечению будет затруднено», — подчеркнул Степанов.



В связи с этим Минздрав по поручению президента Владимира Зеленского «модифицирует» нынешнюю реформу.



Среди основных изменений в ведомстве указали:

Все учреждения здравоохранения, которые оказывают специализированную и высокоспециализированную медицинскую помощь, получают финансовый ресурс из государственного бюджета не меньше, чем в 2019 году.

С 1 июня по государственной программе медицинских гарантий будут дополнительно финансироваться новые пакеты (первичная медицинская помощь; экстренная медицинская помощь; острый инфаркт миокарда; острый мозговой инсульт в стационарных условиях; а также 4 пакета для лечения COVID-19).

С 1 июля будет повышена заработная плата медикам (на это нужно дополнительно 11 млрд грн).

С 11 мая начнется детальная экспертиза всей медицинской инфраструктуры, чтобы определить способность и эффективность госпитальной сети.

С 11 мая Минздрав начинает разработку и утверждение новых государственных стандартов оказания медицинской помощи с привлечением ученых и ведущих специалистов отрасли.

С 2021 года будут функционировать новые медицинские тарифы, которые будут основываться на рыночных заработных платах для работников отрасли и качественных стандартах предоставления медицинских услуг.