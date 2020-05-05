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Пограничники насчитали около 30 случаев непропуска людей в ОРДО

05 мая 2020, 14:42

Пограничники насчитали около 30 случаев непропуска людей в ОРДО

С конца марта украинские пограничники зафиксировали 25-30 случаев непропуска граждан боевиками через линию соприкосновения в отдельные районы Донецкой области.

Об этом сообщил начальник Краматорского пограничного отряда Анатолий Федорчук в ходе брифинга в ДонОГА.

В основном это случаи, когда люди пытались вернуться на место постоянного проживания. Однако им было отказано, так как группировка «ДНР» закрыла свои пункты пропуска, опасаясь распространения коронавируса.

Также представители группировки отказывали в пропуске людям, которые ехали в связи со смертью родственников.

Федорчук добавил, что также был зафиксирован 41 случай непропуска в ОРДО наблюдателей ОБСЕ.

Украинская сторона и группировки «ДНР»/«ЛНР» в конце марта закрыли свои пункты пропуска на линии соприкосновения, сославшись на угрозу распространения коронавируса. Через украинские КПВВ пропуск был разрешен в отдельных случаях лишь при наличии «критически важных жизненных обстоятельств» и соответствующих документов. Похожее правило позже ввела «ЛНР».

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