В НАБУ поступило дело против Пшонки и его сына

Ген прокуратура передала в НАБУ дело против бывшего генпрокурора Виктора Пшонки и его сына Артема. Об этом сообщают «Українськi Новини» со ссылкой на материалы суда.



Национальное антикоррупционное бюро расследует дело против Пшонки и его сына по факту неоднократного вымогательства и получения неправомерной выгоды в особо крупных размерах за назначение на определенные должности в органах прокуратуры Украины, за непривлечение к уголовной ответственности, открытие «заказных» дел и незаконное наложение ареста на имущество, содействие «рейдерским» захватам предприятий.



Дело расследуется по ч. 5 ст. 368, ч. 3 ст. 368-2, ч. 3 ст. 369-2, ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса.



О подозрении Пшонкам не сообщалось.



В 2018 году Печерский районный суд Киева предоставил Генеральной прокуратуре доступ к информации о мобильных переговорах Пшонки и бывшего министра обороны Павла Лебедева за период Евромайдана.



Экс-начальник Генерального штаба ВСУ Владимир Замана, подозреваемый в госизмене, заявил, что Лебедев и Пшонка требовали привлечь армию к подавлению Евромайдана в феврале 2014 года.