Почти половина украинцев поддерживает автобусное и жд-сообщение с ОРДЛО

45,7% украинцев поддерживают возобновление регулярного железнодорожного и автобусного сообщения с неподконтрольными территориями Донбасса (ОРДЛО). Об этом говорится в результатах опроса аналитического центра «Школа политической аналитики» Киево-Могилянской академии.



Больше всего идею поддерживают на востоке (56,8%) и на юге (55,5%).



22% опрошенных выступают против возобновления сообщения с неподконтрольными районами. Большинство из них проживают на севере страны (30,9%).

Опрос проводился с 5 по 24 марта методом интервью. Опрошено 1000 человек в возрасте от 16 лет на подконтрольных правительству территориях. Максимальная теоретическая погрешность не превышает3,4%.

С лета 2014 года остановлено железнодорожное сообщение с подконтрольными боевикам территориями.



С марта 2017 года Совет нацбезопасности и обороны Украины запретил грузовое транспортное сообщение с этими территориями в связи с захватом украинских предприятий боевиками.