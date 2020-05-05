«ЛНР» приговорила бывшего «силовика» к 12 годам тюрьмы за «госизмену»

Группировка «ЛНР» приговорила жителя ОРЛО к 12 годам тюрьмы за «государственную измену». Об этом сообщает пресс-служба «МГБ ЛНР».



Фигурантом дела является бывший сотрудник «правоохранительных органов» Дмитрий Беликов. Утверждается, что он был завербован сотрудниками Службы безопасности Украины.



Якобы в СБУ Беликову поставили задание вывезти на подконтрольную Украине территорию по программе «Тебя ждут дома» ряд сотрудников «министерства внутренних дел ЛНР» с целью «их задержания и последующей вербовки».



Накануне «ЛНР» сообщила, что отправила жителя Луганска в тюрьму на 12 лет также за «госизмену».