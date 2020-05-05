Суд оставил под стражей Антоненко, которого подозревают в убийстве Шеремета

Киевский апелляционный суд оставил в силе арест подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета музыканта и ветерана АТО Андрея Антоненко до 1 июня. Об этом сообщает пресс-служба суда.



5 мая судьи рассмотрели апелляционную жалобу, поданную стороной защиты на решение Печерского райсуда Киева о продлении срока содержания Антоненко под стражей до 1 июня.



Постановление следственного судьи Печерского райсуда от 3 апреля судьи оставили без изменений, таким образом не удовлетворив апелляцию защиты.

Журналист «Украинской правды» Павел Шеремет погиб в результате срабатывания взрывчатки в его автомобиле 20 июля 2016 года. Всего в деле о подрыве его автомобиля фигурируют пятеро человек — военнослужащая Яна Дугарь, военнослужащий Андрей Антоненко, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Владислав Грищенко и его супруга, волонтер Инна Грищенко. Заказчики убийства названы не были.



По версии следствия, Антоненко является организатором убийства и приобщил к преступной группе Кузьменко и Дугарь. Утверждается, что ночью 20 июля 2016 года Кузьменко, придя вместе с Антоненко, установила бомбу под автомобиль Subaru в который утром сел Шеремет. Кузьменко, согласно материалам дела, активировала взрывное устройство. Следствие считает, что Дугарь проводила разведку места преступления перед подрывом машины.



Антоненко и Кузьменко были арестованы и отправлены в СИЗО на два месяца. Для Дугарь суд избрал домашний арест. Позже апелляционный суд оставил без изменений меру пресечения для Кузьменко и разрешил Дугарь отбывать домашний арест в Киеве, а не в Днепропетровской области.