Рада соберется на внеочередное заседание в четверг

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного заседания парламента в четверг, 7 мая, на 14:00. Об этом сообщили в информационном управлении Аппарата парламента.



Заседание инициировали 156 народных депутатов от «Европейской солидарности», ВО «Батькивщина», «Голос», «Оппозиционная платформа — За жизнь» и членов депутатских групп «За будущее» и «Довира» при поддержке 4 парламентариев от «Слуги народа».



Депутаты рассмотрят законопроект № 3380 «О внесении изменений в некоторые законы Украины с целью повышения способности системы здравоохранения Украины противодействовать распространению коронавирусной болезни COVID-19» и № 3376 «О внесении изменений в Закон Украины "О защите населения от инфекционных болезней" (относительно определения размеров обязательного государственного страхования работников государственных и коммунальных учреждений здравоохранения, занятых в области защиты населения от инфекционных болезней)».