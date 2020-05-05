Кириленко рассказал о реабилитации освобожденных из плена

Двенадцать украинцев, освобожденные в рамках обмена удерживаемыми лицами между Украиной и боевиками 16 апреля, находятся на реабилитации в Славянской районной больнице в Николаевке. Об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.



Он отметил, что освобожденные из плена получают медицинскую и психологическую помощь, а также социальное и юридическое сопровождение. В частности, по словам главы ДонОГА, они получают помощь в оформлении документов и получении жилья.



«Отдельные документы смогли выдать уже на месте — с помощью мобильного офиса. Те же, которые требуют дополнительной подготовки и детальной обработки информации, людям выдадут в ближайшее время — необходимые запросы уже передали в соответствующие службы и ведомств», — рассказал Кириленко.

Обмен 16 апреля между украинской стороной и группировками «ДНР»/«ЛНР» прошел в два этапа по формуле «20 на 14». Двадцать человек переданы украинской стороне, а взамен сепаратисты получили четырнадцать.