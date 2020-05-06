На Донбассе пострадали двое украинских военных

За минувшие сутки боевики 15 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий получил ранение, еще один боевую травму. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Там отметили, что украинские позиции были обстреляны из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.



Обстрелам подверглись позиции в районе населенных пунктов Невельское, Богдановка, Павлополь, Славное, Марьинка, Старогнатовка, Авдеевка, Орехово, Крымское, Пивденное.



Отмечается, что украинские военные открывали огонь в ответ.



В штабе подчеркнули, что боевики «целенаправленно обстреляли» участок разведения сил и средств № 3 Богдановка-Петровское из минометов калибра 82 мм.



С начала текущих суток боевики из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия обстрелял позиции у Авдеевки. Военнослужащие Объединенных сил применили «дежурные огневые средства» в ответ, вследствие чего «враждебные провокации прекратились». За текущие сутки потерь среди украинских военных нет, добавили в штабе ООС.