Число заболевших коронавирусом в Украине превысило 13 тысяч

По состоянию на утро 6 мая в Украине выявлено 13184 случаев заболевания коронавирусом. Из них 2097 человек выздоровели, а 327 умерли.



Об этом сообщил министр охраны здоровья Максим Степанов во время брифинга.



За минувшие сутки было выявлено 487 новых случаев болезни.



Ситуация в регионах:

Отметим, что вчера вечером в ДонОГА сообщили о 86 случаях коронавируса в Донецкой области. Однако эти данные не попали в сводку Минздрава.



Данные с временно неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, а также аннексированного Крыма у Минздрава отсутствуют.