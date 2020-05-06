Минздрав пообещал выплату 300% мартовских надбавок медикам за борьбу с COVID-19 до конца недели

Медицинские работники, которые задействованы в борьбе с коронавирусом, получат 300% надбавки к зарплате за март до конца этой недели. Об этом сообщил министр охраны здоровья Максим Степанов во время брифинга.



«Я обращаюсь ко всем медицинским работникам, которые должны были получить зарплату 300% за март месяц: вы ее получите в ближайшее время. Мы вам это обещаем под личную ответственность всех руководителей на местах», — сказал он.



Степанов отметил, что средства были в полном объеме перечислены в регионы. «Поставлена задача до конца дня пятницы отчитаться по каждой больнице, по каждому работнику», — подчеркнул министр.



Говоря о надбавке в 300% за апрель, Степанов отметил, что эта зарплата медикам вложена в тариф «COVID-19». «В ближайшие дни будут перечислены все средства, и вы получите ту зарплату, которую вы должны получить за апрель — в полном объеме», — сказал министр. Задержку апрельских выплат он объяснил «техническими вопросами», связанными с принятием соответствующего нормативного акта.