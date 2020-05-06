В ВСУ количество выздоровевших от коронавируса превышает число больных

По состоянию на 6 мая число болеющих коронавирусом COVID-19 в рядах Вооруженных сил Украины составляет 30 человек. Об этом сообщает Командование медицинских сил.



При этом число выздоровевших в ВСУ больше — 49 человек. Еще два пациента умерли.



За минувшие сутки зарегистрирован один новый случай заболевания коронавирусом. Военнослужащий из Одесской области лечится дома под наблюдением медиков. Состояние здоровья пациента удовлетворительное, симптомы заболевания отсутствуют.



На изоляции находится 257 военнослужащих. У 97 человек изоляция заканчивается в ближайшие три дня.

В Украине выявлено 13184 случаев заболевания коронавирусом. Из них 2097 человек выздоровели, а 327 умерли. За минувшие сутки было выявлено 487 новых случаев болезни.



