В СБУ назвали число людей, незаконно лишенных свободы на Донбассе

214 человек числятся как незаконно лишенные свободы на неподконтрольной территории Донецкой и Луганской областей по состоянию на 30 апреля 2020 года. Об этом сообщила Служба безопасности Украины в ответ на запрос «Радио Свобода».



«Список лиц, разыскиваемых украинской стороной, как незаконно лишенных свободы на временно оккупированных территориях, формируется на основании обращений близких и родных пострадавших, сообщений общественных организаций, СМИ, а также по результатам информационного обмена между субъектами, вовлеченными в выполнение соответствующих задач», — говорится в сообщении.



В начале этого года СБУ сообщала, что незаконно лишенными свободы на временно оккупированных территориях Донбасса считались 184 человека.