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В поселке на Луганщине заболели коронавирусом четыре человека

06 мая 2020, 11:14

В поселке на Луганщине заболели коронавирусом четыре человека

В Луганской области обнаружили коронавирус еще у четырех человек. Все они — жители поселка Новопсков. Об этом сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

«Из них два человека контактировали с заболевшими ранее. Один находился на лечении с пневмонией, еще один — контактный, оба вернулись из РФ», — говорится в сообщении.

По данным ОГА, в Новопсковском районе коронавирусом заболели девять человек.

В Луганском областном лабораторном центре сообщили, что в целом в области зарегистрировано 42 случая коронавируса, выздоровели 11 человек.

Проводится эпидемиологическое расследование по 231 подозрениям на вероятное заражения коронавирусом.

На стационарном лечении находится 12 человек, лечатся амбулаторно 19 человек.

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