В поселке на Луганщине заболели коронавирусом четыре человека

В Луганской области обнаружили коронавирус еще у четырех человек. Все они — жители поселка Новопсков. Об этом сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.



«Из них два человека контактировали с заболевшими ранее. Один находился на лечении с пневмонией, еще один — контактный, оба вернулись из РФ», — говорится в сообщении.



По данным ОГА, в Новопсковском районе коронавирусом заболели девять человек.



В Луганском областном лабораторном центре сообщили, что в целом в области зарегистрировано 42 случая коронавируса, выздоровели 11 человек.



Проводится эпидемиологическое расследование по 231 подозрениям на вероятное заражения коронавирусом.



На стационарном лечении находится 12 человек, лечатся амбулаторно 19 человек.