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Глава МИД оценил изменение состава делегации в ТКГ по Донбассу

06 мая 2020, 11:43

Глава МИД оценил изменение состава делегации в ТКГ по Донбассу

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что изменения в составе украинской делегации в Трехсторонней контактной группе усилят позиции Украины. Об этом он сообщил в интервью «Радио НВ».

«Вы видите появление в списке представителей правительства, а именно вице-премьер-министра, ответственного за реинтеграцию наших территорий на востоке Украины. То есть создается вертикаль не только разработки решений, но и реализации этих решений. И второе — вы видите появление представителей парламента, что очень важно, потому что мы понимаем, что парламент должен быть непосредственно вовлечен в те решения, которые разрабатываются в Трехсторонней контактной группе», — сказал он.

Президент Владимир Зеленский утвердил состав делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе. Ее как и прежде возглавит Леонид Кучма. 

В состав делегации также вошли вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, первый заместитель главы делегации Алексей Резников, председатель комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, народный депутат Александр Мережко, заместительница министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Юлия Свириденко, председатель комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики, народный депутат Андрей Костин, заместитель министра обороны Украины, член делегации Александр Полищук, председательница комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова.

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Трехсторонняя контактная группа

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