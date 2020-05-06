Кулеба рассказал о перспективах возобновления международного авиасообщения

Полноценного восстановления международного авиасообщения летом не будет. Об этом в эфире «1+1» заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.



Он подчеркнул, восстановление международного сообщения зависит не только от Украины. В то же время, по его словам, внутреннее авиасообщение в Украине может восстановиться уже в начале лета.



«Летом очень осторожно попробуем начать возвращение внутреннего авиасообщения. С международным сложнее, ибо решение зависит не только от нас», — резюмировал министр.



С 12 марта в Украине начал действовать карантин из-за распространения коронавируса. Страна закрыла свои границы от 16 марта и прекратила международное авиа- и железнодорожное сообщение с 17 марта.



С 24 марта украинцам запретили осуществлять любые туристические путешествия, прежде всего самолетами. Сейчас осуществляются только спецрейсы для эвакуации украинцев из-за рубежа.