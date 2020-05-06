Саакашвили сообщил о будущей должности в Национальном совете реформ

Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили заявил, что будет назначен главой исполнительного комитета Национального совета реформ. Об этом он сообщил в комментарии DW.



На вопрос о появившейся в СМИ информации, что готовится его назначение секретарем Нацсовета реформ, Саакашвили уточнил, что речь идет о должности главы исполнительного комитета, а не секретаря.



Точной даты назначения он не назвал, но, по сообщениям СМИ, оно может состояться уже сегодня, 6 мая.



Национальный совет реформ при президенте Украины был создан в августе 2014 года указом пятого президента Петра Порошенко. В соответствии с указом о создании совета, задачей его исполкома, главой которого может стать Саакашвили, является подготовка предложений по «стратегическому планированию реформ, их согласованному внедрению и мониторингу реализации».



Последнее заседание совета состоялось 2 марта 2018 года.

22 апреля стало известно, что Михеил Саакашвили может стать вице-премьер-министром по реформам в Украине. Однако позже от этой идеи отказались из-за отсутсвия достаточного количества голосов в его поддержку в парламенте.



Глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что для Саакашвили нашли другой формат работы в украинской власти.