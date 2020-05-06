Корниенко: В середине июля Рада огласит о проведении местных выборов

В середине июля Верховная Рада огласит о проведении местных выборов в октябре 2020 года. Об этом заявил руководитель партии и первый заместитель председателя фракции «Слуга народа» Александр Корниенко на брифинге.



«Ближайшие две-три недели мы формируем план изменений в избирательный кодекс, вносим их в зал, обсуждаем и принимаем где-то до конца июня. И, фактически, до средины июля Верховная Рада выполнит свои конституционную функцию и огласит местные выборы там, где это делает Верховная Рада. В остальных субъектах новосозданных громад это сделает ЦИК», — сказал он.



Чиновник надеется, что в обозначенные сроки пройдут и выборы на Донбассе.



«Мы верим всей командой, это произойдет в один день, работаем, чтобы к этому идти», — сказал он.



Руководитель Офиса президента Андрей Ермак считает, что местные выборы удастся провести на всей территории Украины — в том числе на территориях, которые на данный момент неподконтрольны.