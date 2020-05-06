ЮНИСЕФ отправил на Донбасс помощь для борьбы с коронавирусом

В апреле Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) закупил партию медицинского оборудования и средств личной защиты и гигиены для медицинского персонала на востоке Украины стоимостью 16 миллионов гривен. Об этом сообщает пресс-служба фонда.



«Для поддержки системы здравоохранения Украины в ответ на COVID-19 ЮНИСЕФ предоставил концентраторы кислорода, пульсоксиметры и комплекты личной защиты для медицинских работников. Партия важного для спасения людей оборудования была доставлена в Донецкую и Луганскую области на этой неделе», — говорится в сообщении.



Сообщается, что концентраторы кислорода получат 19 учреждений здравоохранения в зоне конфликта на востоке Украины.



В ближайшее время поступят и закупленные ЮНИСЕФ комплекты индивидуальной защиты и санитайзеры в лабораторию, которая осуществляет тестирование на коронавирус в Донецкой области.



Отмечается, что 6 миллионов гривен из общей суммы пошли на помощь больницам на востоке средствами гигиены и водой.



Кроме этого, фонд передает около 200 тонн питьевой воды для создания критического запаса в больницах. А также почти 10 тысяч медицинских работников и пациентов получат санитарные наборы в рамках этой поставки.