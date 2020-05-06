СБУ выявила организаторов нелегальных перевозок из Донецка в Россию

Служба безопасности Украины выявила автоперевозчиков из Северодонецка, которые зарегистрировали часть бизнеса на неподконтрольной территории Донецкой области и организовали нелегальные пассажирские автобусные перевозки в России. Об этом сообщает пресс-центр спецслужбы.



По данным оперативников спецслужбы, в течение 2016-2020 годов их автобусы совершали регулярные перевозки граждан из Донецка через неподконтрольный участок границы. Ежедневно в Россию и обратно отправлялось не менее двух рейсов. Пассажиропоток составлял более 1,5 тысячи человек в месяц.



Ежемесячная выручка от такого промысла, по оценка СБУ, составляла от 1,5 до 3 миллионов в гривневом эквиваленте. Часть прибыли организаторы платили в так называемый бюджет группировки «ДНР». В СБУ заявили, что часть денег использовалась для финансирования террористической деятельности и незаконных вооруженных формирований.



Правоохранители провели в Северодонецке 9 обысков в офисных помещения и по месту жительства фигурантов. Следователи СБУ изъяли финансовую и бухгалтерскую отчетность.



Сейчас решается вопрос о сообщении двум фигурантам уголовного производства подозрений в совершении преступлений, предусмотренных части 1 статьи 258-3 (создание террористической группы) и части 3 статьи 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу) Уголовного кодекса. Продолжаются следственные действия для установления и привлечения к ответственности других лиц, причастных к нелегальным перевозкам.