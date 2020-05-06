Пушилин снова сфотографировался с Ходаковским. Раньше тот был в опале

Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин поздравил боевиков бригады «Восток» с 6-й годовщиной его создания. На мероприятии также присутствовал основатель «Востока» и его бывший командир Александр Ходаковский.



Фотография с Ходаковским была опубликована на сайте Пушилина и в СМИ группировки.

На данный момент боевики «Востока» «проходят службу» в рядах «народной милиции» и «внутренних войск». В прошлом году Пушилин такое мероприятия в честь этого формирования не проводил.



Кроме того, это первое за несколько лет упоминание Ходаковского в «официальных» СМИ «ДНР».

После смерти Александра Захарченко, с которым у Ходаковского был конфликт, основатель «Востока» собирался участвовать в «выборах» главы «ДНР», однако его не выпустили из России в Донецк. В итоге главой «ДНР» стал Пушилин.



Ходаковский вернулся в Донецк в июне 2019 года. В сентябре он вместе с Пушилиным снялся в сюжете российского телеканала «Россия 1».



Ходаковский также заявил, что не является оппозицией Пушилину. Он рассказывал, что Пушилин в 2016 году, возглавляя «народный совет», «остановил работу позорной депутатской комиссии», которую создали по приказу тогдашнего главы «ДНР» Захарченко «для поиска компромата» на него.