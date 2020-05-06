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Пушилин снова сфотографировался с Ходаковским. Раньше тот был в опале

06 мая 2020, 16:54

Пушилин снова сфотографировался с Ходаковским. Раньше тот был в опале

Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин поздравил боевиков бригады «Восток» с 6-й годовщиной его создания. На мероприятии также присутствовал основатель «Востока» и его бывший командир Александр Ходаковский.

Фотография с Ходаковским была опубликована на сайте Пушилина и в СМИ группировки.

На данный момент боевики «Востока» «проходят службу» в рядах «народной милиции» и «внутренних войск». В прошлом году Пушилин такое мероприятия в честь этого формирования не проводил.

Кроме того, это первое за несколько лет упоминание Ходаковского в «официальных» СМИ «ДНР».

После смерти Александра Захарченко, с которым у Ходаковского был конфликт, основатель «Востока» собирался участвовать в «выборах» главы «ДНР», однако его не выпустили из России в Донецк. В итоге главой «ДНР» стал Пушилин.

Ходаковский вернулся в Донецк в июне 2019 года. В сентябре он вместе с Пушилиным снялся в сюжете российского телеканала «Россия 1».

Ходаковский также заявил, что не является оппозицией Пушилину. Он рассказывал, что Пушилин в 2016 году, возглавляя «народный совет», «остановил работу позорной депутатской комиссии», которую создали по приказу тогдашнего главы «ДНР» Захарченко «для поиска компромата» на него.

ТЕГИ

Люди
Денис Пушилин Александр Ходаковский
Организации
ДНР

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