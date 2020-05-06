Резников рассказал о маленьком бюджете министерства реинтеграции и его штате

Вице-премьер-министр по вопросам реинтегации временно оккупированных территорий Алексей Резников рассказал во время заседания парламентского комитета по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений о маленьком бюджете ведомства и численности штата сотрудников.



«В министерстве штатных единиц всего 119, это наименьшее министерство. Из них шесть представителей в трех областях — Херсонской, Донецкой, Луганской, и 113 человек в Киеве. Маленький бюджет», — сказал он.



По словам чиновника, без увеличения штатных единиц и бюджета министерство не сможет вести реестр внутренне перемещенных лиц.

Верховная Рада 29 августа 2019 года утвердила создание министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, тогда как ранее существовало два министерства: по вопросам временно оккупированных территорий и по делам ветеранов.



В марте решение о слиянии этих министерств было отменено и их снова разделили.