Названа новая дата онлайн-встречи Шмыгаля и Меркель

Переговоры премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля с канцлером Германии Ангелой Меркель пройдут в режиме видеоконференции 12 мая. Об этом сообщила пресс-служба правительства.



«Среди вопросов, которые будут обсуждаться во время виртуальной встречи, преодоление эпидемии коронавируса, двусторонние немецко-украинские отношения, продолжение системных реформ, европейская интеграция, которая является ключевым приоритетом внешней политики Украины, а также вопросы энергетического сектора. Кроме того, главы правительств коснутся ситуации на Донбассе в контексте сохранения санкций против России», — говорится в сообщении.



Первый виртуальный визит украинского премьера в Берлин, запланированный на понедельник, 20 апреля, был перенесен на более позднюю дату из-за изменений в рабочем графике Ангелы Меркель.