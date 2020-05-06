По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня

Ситуация с распространением Covid-19



По состоянию на утро 6 мая коронавирус в Украине выявлен у 13184 человек, 2097 человек выздоровели, 327 — умерли. За минувшие сутки зафиксировано 487 новых случаев болезни, из них, два — на Донетчине и три — на Луганщине. Таким образом, на подконтрольной властям территории Донецкой области лабораторно подтверждено 85 случая COVID-19 и 42 — в Луганской области.



Группировка «ДНР» объявила о девяти новых случаях коронавируса на подконтрольной ей территории. Общее число больных COVID-19, которое признает формирование, достигло 142.



ЮНИСЕФ отправил на Донбасс партию медицинского оборудования и средств личной защиты стоимостью 16 миллионов гривен для медицинского персонала в зоне конфликта. 6 млн гривен из этой суммы пошли на помощь больницам на востоке средствами гигиены и водой.



Политика



Глава Офиса президента Андрей Ермак предложил советникам лидеров «нормандской четверки» на следующем заседании Трехсторонней контактной группы согласовать расширенный состав делегаций Украины, России и ОБСЕ в соответствии с предложениями украинской стороны. h



Права человека



214 человек числятся как незаконно лишенные свободы на неподконтрольной территории Донецкой и Луганской областей по состоянию на 30 апреля.



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