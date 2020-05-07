В МинВОТ заявили о загрязнении двух водохранилищ в ОРДЛО. Здоровье сотен тысяч человек в опасности

С конца 2019 года в отдельных районах Донецкой и Луганской областей нарушена работа двух водохранилищ и допущено их загрязнение, что повлияет на безопасность здоровья сотен тысяч граждан, а также на местную экосистему. Об этом сообщает пресс-служба министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.



В ведомстве связали произошежшее с «преступной небрежностью» оккупационных администраций.



По данным МинВОТ, в ОРДО в результате длительного неконтролируемого сброса неочищенных стоков шахты «Булавинская» (находится в стадии ликвидации) в Волынцевское питьевое водохранилище, которое расположено под Енакиево, зафиксировано «значительное нарушение гигиенических и экологических показателей».



В частности, нормы допустимой концентрации в воде нефтепродуктов превышено в 6 раз, нитратов — в 5,7 раза, сульфатов — в 3,5 раза, цинка — мажет в 4 раза и тому подобное.



Сообщается, что Волынцевское водохранилище используется как источник питьевой воды для городов Енакиево, Дебальцево, Шахтерск, Чистяково (бывший Торез) и других населенных пунктов, где проживает более 300 тысяч человек. Подконтрольная группировке «ДНР» администрация знает о наличии проблемы, однако адекватных мер не принимает, подчеркнули в МинВОТ.



На данный момент забор воды из Волынцевское водохранилища временно приостановлен, вода для потребления подается с канала «Северский Донец-Донбасс». «Впрочем, вскоре ситуация может выйти из-под контроля, поскольку канал нуждается в регулярной очистке и плановом ремонте. Оккупационная "власть" начнет подавать людям загрязненную воду», — прогнозируют в министерстве.



Кроме того, на неподконтрольной части Луганской области возникла угроза исчезновения реки Белая и Исаковского водохранилища, которое расположено восточнее Алчевска.



Отмечается, что баланс работы водохранилища был нарушен после прекращения работы водоотливного комплекса шахты «Славяносербская». В 2019 году забор воды превысил поступления шахтных вод на 5 миллионов кубических метров. Класс воды в водохранилище также был снижен с «умеренно загрязненной» до «загрязненной».