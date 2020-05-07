Суд отправил в СИЗО освобожденного из плена «ДНР» мужчину

Шевченковский райсуд Киева отправил в СИЗО Александра Садовского — бывшего пленного боевиков «ДНР», который вернулся в результате «пасхального обмена» 16 апреля. Об этом сообщает издание «Ґрати» со ссылкой на решение Шевченковского райсуда Киева от 30 апреля.



Садковский подозревается в организованном групповом мошенничестве в особо крупном размере и несанкционированном вмешательстве в работу компьютеров и компьютерных сетей.

В марте 2018 года мужчину объявили в розыск, а в день обмена, 16 апреля, следственный судья Шевченковского райсуда дал разрешение на его задержание, но из-за карантина и обсервации Садовского взяли под стражу только 30 апреля.



Суд постановил арестовать подозреваемого до 16 июня с возможностью выйти под залог в размере 420 тысяч гривен. По словам адвоката Садовского, он вряд ли будет внесен.



В тюрьму на оккупированной териритории мужчина попал из-за ограбления 22 апреля 2014 года валютного обменника, в результате которого погибла женщина-кассир. Дело начали расследовать еще в подконтрольном Украине Донецке, тогда охранник «обменника» Садовский стал подозреваемым. Приговорен к пожизненному заключению был уже группировкой «ДНР».

Напомним, глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко рассказывал как проходит реабилитация освобожденных из плена по «пасхальному обмену».



