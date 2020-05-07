Перед плановыми операциями пациентов будут бесплатно тестировать на коронавирус

Всем пциентам перед плановыми операциями будут бесплатно делать тест на COVID-19. А в течение 2-3 дней после тестирования пациенты должны соблюдать самоизоляцию. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.



«Когда есть подтверждение отрицательного результата — человека госпитализируют в больницу для плановой операции. Это сделано, чтобы исключить внутрибольничное распространение COVID-19», — отметил министр.



Он отметил, что был один случай в детской больнице «Охматдет», когда за собственные средства, а не средства государства, делали тестирование.

«Все тесты бесплатные, за счет государства. У нас есть такая возможность», — отметил Степанов.

По состоянию на утро 7 мая в Украине выявлено 13691 случаев коронавируса. Из них 2396 пациентов выздоровели, а 340 умерли. За сутки зафиксировано 507 случаев болезни.