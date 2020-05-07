Министр объяснил, как будет работать общественный транспорт после 22 мая

Расширение работы общественного транспорта произойдет с 22 мая, заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.



«Если мы говорим о более широкем круге, который сможет использовать общественный транспорт, то это уже после 22 мая», — сказал он в эфире телеканала «1+1».



При этом министр отметил, что транспорт будет работать в «новой реальности». «То есть тотальный масочный режим, обязательный температурные проверки в местах большого скопления, постоянная дезинфекция», — пояснил министр.



В то же время в Мининфраструктуры пока не говорят, когда начнет работу метрополитен. «Довольно трудно будет в метро на уровне вагонов контролировать, сколько людей зашло. Чтобы организовать этот процесс проверки и такого важного необходимого контроля, то это требует определенного времени и организации. Поэтому тоже на 22 [мая] еще точно никто не готов», — сказал Криклий.



Премьер-министр Денис Шмыгаль отмечал, что метрополитен, как и предусмотрено планом Кабмина, полноценно заработает на 4-м этапе выхода из карантина.



По информации источников издания «Бабель», в Офисе президента метро планируют запустить в конце июня — начале июля.