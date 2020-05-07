Наблюдатели ОБСЕ попали в зону обстрела под Донецком

Патруль СММ ОБСЕ 5 мая оказался в зоне обстрела вблизи блок-поста группировки «ДНР» под Донецком. Об этом говорится в ежедневном отчете миссии.



Согласно докладу патруля, команда СММ перевозила одного сотрудника на подконтрольную Украине территорию, когда услышала выстрелы из миномета.



«Команда СММ слышала 5 артиллерийских выстрелов на неустановленном расстоянии неподалеку (н.п. Оленовка — ред.), а также наблюдатели слышали последовавшие взрывы (и ощутили ударную волну от них) на расстоянии примерно 300–400 м к западо-северо-западу от своего местоположения. Патруль Миссии незамедлительно покинул этот район», — написано в отчете.



Также там добавили, члены вооруженных формирований продолжали запрещать патрулям Миссии доступ на блокпостах вдоль официальных дорожных коридоров в Донецкой и Луганской областях.

Напомним, за минувшие сутки 6 мая зафиксировано 8 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины, в результате чего ранение получил украинский военный.