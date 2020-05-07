В России выявлено рекордное число заболевших коронавирусом за сутки — более 11 тысяч

За сутки 6 мая в России зафиксировали 11 тысяч 231 новый случай инфицирования коронавирусом. Это наибольшее число заболевших за сутки с начала эпидемии в стране. Общее число инфицированных достигло 177 тысяч 160 человек, сообщает оперативный штаб борьбы с вирусом.



За последние сутки умерли 88 пациентов с COVID-19, а выздоровели — 2476 человек. С начала эпидемии — 1625 и 23 тысяч 803 соответственно.



По данным властей, в стране проведено более 4,8 миллиона лабораторных исследований на наличие коронавируса.



По данным ресурса Worldometer, РФ находится на 5 месте по общему числу заболевших коронавирусом.