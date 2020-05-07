В рядах ВСУ зафиксировали два новых случая коронавируса

За сутки 6 мая в ВСУ зарегистрировали два новых случая заболевания COVID-19. Об этом сообщили в Командовании Медицинских сил.



Общее число заболевших коронавирусом выросло до 83, из них 29 человек лечатся, 52 выписали и 2 летальных случая.



Сообщается, что инфицированные — военнослужащий из Одесской области и работник ВС Украины Винницкой области. Оба лечатся дома под присмотром медслужбы, состояние их здоровья удовлетворительное, а болезнь протекает безсимптомно.



В Медсилах добавили, что на изоляции и самоизоляции находятся 223 служащих ВСУ.

По состоянию на утро 7 мая в Украине выявлено 13691 случаев коронавируса. Из них 2396 пациентов выздоровели, а 340 умерли. За сутки зафиксировано 507 случаев болезни.