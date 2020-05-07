СБУ подозревает несколько охранных фирм в сотрудничестве с «ДНР»

Служба безопасности Украины прекратила деятельность нескольких охранных фирм, которые могли передавать данные группировке «ДНР». Об этом сообщает пресс-центр спецслужбы.



Учредителями бизнеса являются трое бывших правоохранителей из Донецка. По данным СБУ, в 2014 году они переехали на контролируемую украинскими властями территорию, однако главный офис продолжал работать в Донецке. Подчеркивается, что они получили разрешения от «органов власти» на оказание охранных и противопожарных услуг «государственным предприятиям и учреждениям "ДНР"».



Отмечается, что основатели охранных фирм регулярно платили налоги в «бюджет «ДНР», часть из которых шла на финансирование незаконных вооруженных формирований. При этом ка контролируемой украинскими властями территории бизнесмены предоставляли услуги по установке и обеспечению деятельности систем безопасности в Донецкой, Запорожской, Харьковской и Днепропетровской областях. Среди их клиентов были предприятия, которые относятся к объектам критической инфраструктуры государства.



По информации СБУ, с помощью интеграции систем безопасности информацию, в том числе технического характера, из стратегических предприятий передавали в главный офис в Донецке. Следствие проверяет версию о сотрудничестве организаторов с так называемыми «органами государственной безопасности» группировки «ДНР».



В результате проведенных мероприятий на территории четырех регионов Украины деятельность охранных фирм заблокировано. В ходе проведенных следственных действий правоохранители обнаружили и изъяли вещи и документы, «подтверждающие противоправную деятельность фигурантов уголовного производства».



Сейчас продолжаются следственные действия с тремя соучредителями охранного бизнеса. По их результатам будет принято решение о привлечении виновных к ответственности.