В Краматорске задержан экс-боевик «ДНР» — ГПСУ

Краматорские пограничники задержали мужчину, который, как сообщается, в 2014 году во время оккупации города вступил в ряды незаконных вооруженных формирований группировки «ДНР».



«Мужчина нес службу (в пядах группировки «ДНР» — ред.) на одном из блокпостов и выполнял задачи по незаконной проверки документов и транспортных средств граждан», — сказано в сообщении.



Отмечается, что по данному факту в Краматорский отдел Национальной полиции направлено уведомление об обнаружении признаков преступления, ответственность за которое предусмотрена ч. 2 ст. 260 УК Украины «создание непредусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований».



Сведения внесены в ЕРДР. При доказательстве вины, мужчине грозит тюремный срок от 3 до 8 лет с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что сотрудники Службы безопасности задержали в Одессе жителя Донецка, участника незаконных вооруженных формирований.